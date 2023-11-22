موقف فاضح.. محمود مسلم: الولايات المتحدة الأمريكية تمارس كذبا أعمى

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ، إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان على قطاع غزة موقف فاضح، ولأول مرة يرى رئيس أمريكي في إسرائيل ليبدي تعاطفه معها بعد هجمات 7 أكتوبر.

وأضاف مسلم، حديثه خلال استضافته ببرنامج مصر الجديدة على فضائية etc مع الإعلامية إنجي أنور: "رأينا كم من الأكاذيب تروجه الولايات المتحدة الأمريكية من 7 أكتوبر وحتى الآن، فخرج الرئيس الأمريكي منذ اليوم الأول وتحدث عن قطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية، وخرج بعدها البيت الأبيض لنفس هذه الرواية، والتي كانت مصدرها شبكة CNN الأمريكية، التي كان انحيازها واضح لإسرائيل من بداية الحرب.

كذب أعمى

ولفت، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس كذب أعمى، إلى أن الموقف الأمريكي داعم لإسرائيل بشكل فاجر، و الدليل على ذلك هو تعطيلهم لجميع قرارات مجلس الأمن، و التي تدين العدوان الإسرائيلي و تدعو لوقف إطلاق النار بفيتو أمريكي ضد فلسطين.