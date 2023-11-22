صحف الإمارات اليوم.. الرئيس السيسي: أولويات مصر وقف نزيف الدماء في غـ.ـزة.. الاحتلال يوافق على صفقة لتبادل الأسرى مع حمـ.ـاس.. وكوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًا للتجسس

الرئيس السيسي: أولويات مصر وقف نزيف الدماء في غزة ومنع التهجير القسري لسكانها

زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري

أمريكا تفكر في إعادة إدراج الحوثيين على قوائم "الإرهاب"

هدنة إنسانية في غزة لـ 4 أيام واتفاق لتبادل الأسرى

الرئيس الأمريكي بايدن يرحب باتفاق إسرائيل وحماس

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب فانواتو

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وذكرت صحيفة "الخليج"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الثلاثاء، أن أولويات مصر حالياً تتمثل في وقف نزيف الدماء في غزة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية، مجدداً الرفض لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.

وأوضح السيسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى القمة الاستثنائية لمجموعة "البريكس"، بشأن الأوضاع فى غزة، أن القمة تأتي في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيداً مُستمراً، في قطاع غزة والضفة الغربية، ما أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثيهم من النساء والأطفال، مندداً بما يتعرض له سكان القطاع من عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري.

كما نقلت الصحيفة أيضًا، أن جهود الوساطة المشتركة المصرية القطرية الأمريكية بين إسرائيل وحركة حماس نجحت في التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية.

وقال بيان صادر عن الخارجية القطرية، إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة بين حماس وإسرائيل خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

ووفق البيان فإن الاتفاق يشمل «تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق».

ومن صحيفة "البيان"، نقلت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أقرت فجر اليوم الأربعاء اتّفاقاً ينصّ على إطلاق حركة "حماس" سراح 50 رهينة تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق تل أبيب سراح سجناء فلسطينيين وإرساء هدنة موقتة في القطاع الفلسطيني، بحسب بيان رسمي.

كما لفتت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب اليوم الأربعاء بالاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

عالميًا، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف على إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.

وأفادت الوكالة بأن الإطلاق، الذي أجري يوم الثلاثاء "سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاستعداد للحرب للقوات المسلحة" لكوريا الشمالية بشكل قاطع.

ومن الصحيفة ذاتها، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراجع "التصنيفات المحتملة" لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن ردا على استيلائها على سفينة شحن.

ووصف كيربي استيلاء الحوثيين على السفينة بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وقال إن "إيران متواطئة فيه".

وقال في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "في ضوء ذلك، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى أيضا مع حلفائنا وشركائنا".

ومن صحيفة "الاتحاد"، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات اليوم الأربعاء فانواتو في المحيط الهادئ، حسبما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، فيما استبعدت السلطات أن يؤدي إلى تسونامي.