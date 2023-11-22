السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك

عرضت قناة العربية مصر، تقريرا بالفيديو، بعنوان: "السر في المستعمل.. المخاوف تقود سعر الذهب في مصر إلى ارتفاعات قياسية".



وجاء في التقرير أن الفترة الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في أسعار الذهب، وأن السبب في ذلك الاقبال الكبير من المواطنين على الشراء.



وكشف التقرير أن سعر الذهب عيار 24 ارتفع لـ 3155 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر تداولا وصل لـ 2760 جنيهًا، وصعد عيار 18 إلى مستوى 2366 جنيهًا.



وأشار التقرير إلى أن الجنيه الذهب أيضًا ارتفع لـ رقم كبير ووصل لـ 22080 جنيهًا.



وجاء في التقرير أن أحد تجار منطقة الصاغة، قال إن السبب في الارتفاع؛ هو الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الذهب، وأن المبيعات الكبيرة تكون لـ الذهب المستعمل، وليس الذهب الجديد.



وأوضح أن المواطنين يشترون الذهب القديم؛ من أجل الادخار والاستثمار.

