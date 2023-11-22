عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: أرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتنفيذ هدنة إنسانية في غزة

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، “أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلي اتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين”.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الجهود المصرية المبذولة، ستظل مستمرة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة”.

وبثت القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، مفاده: “مصدر مصري مسئول قال لـ القاهرة الإخبارية، إن مصر تعلن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة”.

وأضاف المصدر: “مصر تؤكد استمرار متابعتها لتنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، وأن الرئيس الأمريكي يتقدم بالشكر للرئيس المصري وأمير دولة قطر على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق، وأن مصر تثمن الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة؛ للتوصل إلى اتفاق الهدنة بقطاع غزة”.

ولفت المصدر إلى أنه “سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وتستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع”.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نتنياهو يكشف بندًا جديدًا من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

ترشيحاتنا

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

أمريكا تشكر مصر على دورها في اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

روسيا تتسلم سلاحا جديدا دقيقا في الضربات

نجحت الوساطة والجهود مستمرة لتحقيق العدالة .. أول تعليق من الرئيس السيسي على الهدنة في غزة

هل يجوز إخراج زكاة مالي للمستشفيات.. أمين الفتوى يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ