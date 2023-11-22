الصين: لن يكون هناك سلام بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يوضح أن الخارجية الصينية، أعلنت أنها ترحب بالهدنة المؤقتة في غزة ونأمل أن تساعد على تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.



وكشفت الخارجية الصينية أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية.



