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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم السرقة بالعاصمة ويضبط مرتكبيها

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

وجرى ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوبي "المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بارتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

وضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة" ، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهما بسرقة سيارة ملاكي حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وتهمتهما بالسرقة.

وضُبِطَ (عاطل ) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزته (أجزاء متنوعة من السيارات – مجموعة من المفكات).. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه واقعتي سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (عامل "سيئ النية")، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

كما تم ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بعرض (جهاز لاب توب - هاتف محمول) للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية، وبمواجهته، اعترف بسرقة المضبوطات من داخل عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بأسلوب "المغافلة".

وكذلك تم ضبط (حارس عقار، وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة (بعض العملات "الأجنبية ، المحلية"– 31 طابع تأشيرة– 2 ساعة يد– هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

السرقات السرقة تشكيل عصابى جرائم السرقة مديرية أمن القاهرة

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