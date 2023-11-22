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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي| تفاصيل

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي ومصير محمد حمدي مع بيراميدز عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شوبير: إنه إلى الآن لن تنتهي النقاشات علي توقيع صفقة عمر كمال عبد الواحد بين إدارة الناديين بسبب اللاعيبة.

وأكمل شوبير: "أن إدارة نادي بيراميدز أشارت لإنتهاء صفقة محمد حمدي".

أكد أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة (حال تأهله على حساب أوكلاند سيتي) في كأس العالم للأندية ستكون صعبة بكل تأكيد، مشيرًا إلى أن الفريق السعودي قام بتدعيم صفوفه بشكل قوي، لكن الأزمة كانت كبيرة مع المدرب نونو سانتو.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: “أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد خرج مبكرًا للحديث حول الأزمة الفنية وتراجع المستوى قبل كأس العالم للأندية.. ونونو سانتو لم ينجح هذا الموسم والفريق في تراجع واضح عكس الموسم الماضي رغم تعاقداته المميزة”.

الأهلي في كأس العالم للأندية


وأضاف: “أتمنى أن يظهر الأهلي بشكل جيد في كأس العالم للأندية، وتحقيق مركز جيد بعدما سبق وتوج الفريق بالبرونزية في أكثر من بطولة، وبعض اللاعبين في طريقهم للعودة لمستواهم الجيد منهم محمد عبدالمنعم ومحمد هاني ومروان عطية، ومع عودة حسين الشحات وإمام عاشور وكهربا للفورمة الطبيعية سيظهر الأهلي بشكل جيد”.

وواصل: “لاعبو الأهلي مطالبون بمصالحة الجماهير بعد خسارة الفريق بطولتين مطلع الموسم، وهناك بعض الأسباب وراء الظهور الباهت في مطلع الموسم منها افتقاد المهاجم القوي، ولا أعرف سر عودة صلاح محسن وكريم نيدفيد في مقابل رحيل لاعبين أفضل منهم”.

مُعضلة عمر كمال عبدالواحد

وأكمل: “ضم عمر كمال عبدالواحد في مقابل رحيل 3 لاعبين أمر غريب خصوصا أن لاعب فيوتشر يتواجد في مركزه عدة أسماء في الجبهة اليمنى، ولذلك لا أؤيد إتمام تلك الصفقة، فكيف يتم مبادلة لاعب بـ 3 لاعبين من الأهلي”.

وأضاف: “استاد السلام مساحته صغيرة، وأي فريق افريقي سيلعب بشكل دفاعي، سيرهق الأهلي أو الزمالك. لذلك استاد القاهرة هو الأفضل بالنسبة للفريقين، ولا يجوز الحديث من جانب مارسيل كولر عن عدم رغبته في اللعب على السلام حتى لا يلفت نظر المنافس ويشتت تركيز لاعبيه”.

وختم: “كولر دائمًا يهتم بالاستشفاء بعد المباريات، والموسم الماضي كان يركز على هذا الجانب تحديدًا، وبالتأكيد سوف يعود للتركيز على عملية تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيًا للمرحلة القادمة، وعملية الروتيشن الكثيرة ستضر الأهلي”.

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