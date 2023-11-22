استجابة لشكاوى المواطنين.. تحرك فوري من الأجهرة الأمنية لإحدى قرى أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، من تعليق مدعوم بصورتين متضمناً إستغاثة من أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط ، من وجود عامود إنارة آيل للسقوط (أمام أحد المنازل بالقرية) مما يعرض حياة المواطنين للخطر .

وقامت الأجهزة الأمنية بأسيوط ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ اللازم نحو إصلاح وتعديل وضع عمود الإنارة ، لتلافى حدوث أضرار بالمواطنين أو الممتلكات ، حيث تم تعديل وضع العامود بعمل قاعدة خرسانية وأصبح آمن تماماً ولا يمُثل خطرا على المواطنين .