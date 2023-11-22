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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استجابة لشكاوى المواطنين.. تحرك فوري من الأجهرة الأمنية لإحدى قرى أسيوط

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، من تعليق مدعوم بصورتين متضمناً إستغاثة من أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط ، من وجود عامود إنارة آيل للسقوط (أمام أحد المنازل بالقرية) مما يعرض حياة المواطنين للخطر . 

وقامت الأجهزة الأمنية بأسيوط ، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ اللازم نحو إصلاح وتعديل وضع عمود الإنارة ، لتلافى حدوث أضرار بالمواطنين أو الممتلكات ، حيث تم تعديل وضع العامود بعمل قاعدة خرسانية وأصبح آمن تماماً ولا يمُثل خطرا على المواطنين .

اجهزة الامن التواصل الإجتماعي فيس بوك عامود إنارة لأجهزة الأمنية

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