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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حسبنا الله ونعم الوكيل .. سرها عجيب في رد المظالم لهذه الأسباب

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء،إن  كلمة «حسبنا الله ونعم الوكيل » كلمة عظيمة؛ تعني الاكتفاء بالله وحده، والاستغناء عن الخلق.

وأضاف جمعة،عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن المسلم يكفيه الله في أخذ حقه، ويكفيه الله في رزقه، ويكفيه الله في صحته، ويكفيه الله في شأنه كله، وهو من يقوم بالدفاع عنه قال تعالى: (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور) .

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وأضاف أن الله قد ذكر أن بهذه الكلمة يبدل الله خوف المؤمنين أمنا، وينجيهم من السوء، وينجيهم من شر الأشرار قال تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم).

واختتم بأن «حسبنا الله ونعم الوكيل» .. كلمة قد تجري على اللسان، لكنها تهز ذرات الكون .. كلمة قد يستهين بها الناس، ولكنها تنور قلوب المؤمنين، في ظلمات الفتن ومهالك الحروب.

ولفت إلى أنه يكثر استعمالها في حال الضعف عن أخذ الحق، ويستحب الذكر بها دائما.

هل يجوز الدعاء على من ظلمني

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال

البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء .

وأجاب "عثمان"، قائلا: إن تصفية القلوب مع الله مطلوبة، فعلى الانسان ان يعود نفسه ألا يدعو على أحد ولا يسب أحد، وانما عليه ان يلجأ الى الله، وسيأتي الله اليه بحقه أو يؤجره على ما سمع أو ما تأذى منه.

آية قرآنية لرد الظلم 
قال تعالى ( ربي إني مغلوب فإنتصر)،  وونصح العديد من العلماء كل من لحق به ظلم أو لديه مظلمة فليرددها عدة مرات بيقين تام بأن الله قادر على نصره. 


دعاء قلة الحيلة والضعف
 

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك ، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت".
 

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله لله 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي.غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك

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