حاميها حراميها .. مفاجأة فى واقعة سرقة سيارة نقل أموال ببنها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من (فنى بشركة لنقل الأموال - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر) والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه حال إستقلاله سيارة نقل أموال قيادة (سائق بذات الشركة - مقيم مركز شرطة طنطا - بالغربية) وتواجدهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركاً السيارة لـ (حارس أمن بذات الشركة) لإحضار وجبة طعام ، وعقب عودتهما إكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة (مليون و700 ألف جنيه) موضوعين داخل حقيبتين.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس الأمن "سالف الذكر" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.. وأرشد عن (مليون و 35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.