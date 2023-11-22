الفصائل الفلسطينية: استهدفنا آلية عسكرية لجنود الاحتلال.. وإصابات محققة بمحور الشاطئ

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف آلية عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الأربعاء، كما أوقعوا بهم إصابات محققة في محور الشاطئ، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الفصائل الفلسطينية: استهدفنا 3 آليات عسكرية إسرائيلية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استهدافها 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، بالإضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتى المخابرات والتوام.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ صحفي مقتضب، إلى أنها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قصف دبابات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة للمستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.

