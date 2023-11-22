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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

متلازمة نوفمبر.. طبيب يحذر الأمهات من أمراض خطيرة تصيب الاطفال خلال الشهر

احذروا متلازمة البرد
احذروا متلازمة البرد فى شهر نوفمبر عند الأطفال

حذر الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الامهات من امراض  متلازمة شهر نوفمبر وكتب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : سنين طويلة ونلاحظ كل الاطباء  شئ غريب جدا ، وهو ان كل شهر نوفمبر من كل سنة بتعرض الاطفال لتعب مستمر وامراض كثيرة وادوار مختلفة  سواء  ادوار انفلونزا او التهاب شعبي او التهاب باللوزتين او التهاب اذن وسطي او نشاط زائد للحساسية سواء كانت انف او صدر  ..ومعظمهم بعد الشفاء بأيام او اسابيع قليلة يتعب تاني بنفس الدور او ما شابه ذلك ..ويستمر في التعب ويظل رايح جاي على العيادة شهرين لمدة شهرين حتي  يتظتم شفاءه بعد ادوية مناعة و فيتامينات كثيرة.

وأشار عبر صفحته الشخصية  ان معظم الادوار التي تصيب الاطفال خلال هذا الشهر فيروسية اكثرها شيوعا مجموعة من الفيروسات اسمها enteroviruses والتي تسبب حرارة عالية لمدة ٣ ايام مع صداع و الم في البطن ثم ظهور كحة قد تستمر لاسبوعين او ممكن تسبب طفح جلدي مع ارتفاع في الحرارة مثل الطفح الذي تسببه الحمي القرمزية و ممكن تسبب متلازمة الفم و اليدين و القدمي و ممكن تسبب نزلات معوية و هذه الامراص تمثل فعليا ٩٠٪؜ من الادوار التي نراها كأطباء اطفال..

وقال أنه من ضمن مشاكله هو تأثيره بالسلب علي الخلايا المناعية و يجعلها قليلة و من اجل  ان ترجع لطبيعتها تحتاج اكتر من شهر.. واذا قام اي مواطن بعمل  صورة دم لطفل سخن بالادوار المذكورة  هيكتشف ان كرات الدم البيضاء قليلة و هذا شئ  عادي .. لكن اذا  اتعرض لتيار هوا شديد او لعب مع طفل مصاب هيتعدي منه بكل سهولة ..و طبعا المدارس  لا تتفاهم في الغياب فالطفل آخره ٣ ايام غياب ثم يعود بعدها الي المدرسة و في خلالهم يذهب الدروس الخارجية بعد ما ياخد خافض الحرارة ..
واوضح ان هذا هو طبيعة هذه الفترة ، تغيرات جو رهيبة النهار صيف و الليل شتاء مما يعني ان الفصول كلها في يوم واحد 
وأضاف الكثير من الأمهات تحتار  نتقل الملابس ولا نخفف قرار صعب
و هذا يزود فرصة التعب بالاخص مما لديهم حساسية انف او صدر وهما مثل المغناطيس للفيروسات والبكتيريا  يتعرض لدور برد  فيصاب صدرهيقفل ويصاب بالانفلونزا ..
وقدم  عده نصائح للامهات : - 
-  تنبيهات من المدارس و الحضانات بعدم ذهاب  الطفل  للمدرسة اثناء التعب  
-  التطهير الدائم بالكلور المخفف وهذا افضل منظف علي الاطلاق
-  النظافة الشخصية و توفير المناديل لتشجيع الاطفال لاستخدامها دائما في حالة العطس او الكحة و التخلص منها فوراً
- غسيل الانف بمحلول ملح او غيره بالاخص لاطفال الحساسيات
-  فيتامينات يحددها الطبيب حسب الحاله لان لهم مفعول مهم لمناعة الجهاز التنفسي و التطعيمات الإضافية مثل المكورات والانفلونزا الموسمية.

شهر نوفمبر متلازمة البرد أدوار البرد الشتاء طبيب يجيب الاطفال

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