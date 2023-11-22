رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة يفتتح معرض اليوم الواحد للمفروشات والملابس

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة ورئيس مجلس الأمناء بافتتاح معرض اليوم الواحد للمفروشات والملابس السلع الغذائية تحت شعار "مكافحة الغلاء ورفع المعاناة عن الأسرة المصرية" تطبيقا المبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتفقد والوفد المرافق المعرض وقام بزيارة أجنحة المعرض وقام بالتأكد أسعار المنتجات وجودتها حيث وصل التخفيض إلي ٥٠٪ علي بعض المنتجات في مشاركة فعالة من التجار لخدمة اهالي النوبارية .



وقد حاور رئيس الجهاز عدد من رواد المعرض للتاكد من جودة واسعار المنتجات التى احتواها المعرض من ملابس ومفروشات والسلع الغذائية الأساسية مثل الزيوت والسكر والأرز فقد اشادوا بجوده واسعار المنتجات المقدمه في المعرض.



واعلن جهاز مدينة النوبارية الجديدة دعمه المستمر لكافة الخدمات الحيوية والرئيسية.