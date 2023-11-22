عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أرجو أن يخيب الله ظني.. نبيل الحلفاوي يعلق على هدنة غزة

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على توقيع هدنة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وكتب: “‏من الوارد جدا أن يخترق جيش الاحتلال الهدنة المنتظرة ويلقي بالتهمة على المقاومة ‏أرجو أن يخيب الله ظني”. 

ونجحت القاهرة والدوحة في خطوة مهمة في السيطرة على الأوضاع الملتهبة داخل قطاع غزة منذ شهرين، وراح ضحيتها أكثر من 14 ألفاً فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء في التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، حيث كثفت الشقيقتان إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية جهودهما على مدى أكثر من أسبوعين للوصول إلى اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

 

كما سيتم السماح بنفاذ جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع مناطق قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، والذي كانت ترفض إسرائيل وصول إي مساعدات له، وهذا سيخفف كثيرا من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن ظلوا في الشمال ورفضوا النزوح للجنوب.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

اتفاق الهدنة الرئيس السيسي الجهود المصرية الشعب الفلسطيني المساعدات الانسانية الوساطة المصرية القطرية الولايات المتحدة الامريكية مناطق قطاع غزة مقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

اتحاد الكرة ينتقد تصريحات مدير المنتخب بسبب طارق حامد والشحات وعاشور

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

ترشيحاتنا

دحلان يشيد بالجهود الكبيرة لمصر وقطر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الهدنة|وزير الخارجية الإيراني في لبنان: الشعب الفلسطيني من سيقرر مصير غزة

إدخال 90 شاحنةمساعدات إنسانية وإغاثية للفلسطينيين في غزة

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعداداً للقاء أبو سليم الليبي

بسبب انقطاع الكهرباء.. استشهاد ثلاثة أطفال مبتسرين بمستشفى كمال عدوان في غزة

أحمد سليمان يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباريات الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منهم أشرف زكى.. صور من جنازة شقيق شريف رمزى

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ