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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: مساعدة المدنيين في قطاع غزة هي واجبنا المقدس ويجب مواصلته

صدى البلد

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبراعاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين، قال إن مساعدة المدنيين في قطاع غزة هي واجبنا المقدس ويجب مواصلته.

 

كما أفاد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، بوصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش من دول: عمان، إندونيسيا، الكويت والإمارات، تمهيدًا إلى إرسالها لقطاع غزة.

في وقتٍ سابق، رحَّب السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي الهدنة المعلنة في قطاع غزة إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على سكانه، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط.

 

 

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