تعديل الإعلان الخاص بطلبات الترشح لعضوية مجلس أمناء سكان 15 مايو

أعلن جهاز مدينة 15 مايو، انه تم تعديل الإعلان الخاص بطلبات الترشيح للدورة 2024 – 2025 لعضوية مجلس أمناء ممثلي السكان والغاء بند شراء كراسه الشروط منه، يأتي ذلك في ضوء مراعاه الجهاز للظروف الاجتماعيه للسكان.

وكان جهاز مدينه 15 مايو قد أعلن منذ أيام عن فتح باب الإعلان للتقدم بطلبات الترشيح للدورة 2024 – 2025 لعضوية مجلس أمناء ممثلي السكان، ويستمر الاعلان حتى 30 نوفمبر الجاري.

وحدد الجهاز الشروط التي يتعين توافرها في المتقدمين كالتالي:

التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين

لا يقل عن 21 سنة

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ

أن يكون محل الإقامة بمدينة 15 مايو، و مثبت ببطاقة الرقم القومي

تقديم صحيفة الحالة الجنائية خالية من أي أحكام

ألا يكون المتقدم من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها

ألا يكون المتقدم سبق له رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء لمدة 3 دورات كاملة.