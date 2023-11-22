هآرتس: الضغط الشعبي دفع نتنياهو للموافقة على صفقة الأسرى مع حماس

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، عن ضغوط شديدة تعرض لها، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أجل الموافقة على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو تعرض لضغط شعبي كبير دفعه في النهاية للموافقة على الصفقة التي كان يرفضها دائما.

ووفقا للصحيفة فإن الصفقة التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية كانت مطروحة على الطاولة قبل نحو أسبوع مع فروقات بسيطة، مشيرة إلى أن نتنياهو احتار بشأنها وقام بتأجيلها.

وأوضحت الصحيفة أنه بجانب الضغط الشعبي فإن ما دفع دفع نتنياهو للموافقة، أخيرا على الصفقة، التي كان قد عارضها من قبل، هو موقف الأجهزة الأمنية الإيجابي (الجيش والشاباك والموساد).