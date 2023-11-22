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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يعلق "بالعبري" على اتفاقية الهدنة الإنسانية بين حماس والاحتلال

المستشار الألماني
المستشار الألماني

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، بـ صفقة تبادل الأسري والهدنة الإنسانية التي تمت بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقال المستشار الألماني عبر حسابه على منصة إكس: "الاتفاق على إطلاق سراح بعض الأسري هو خبر جيد، لقد فعلت الحكومة الإسرائيلية الشيء الصحيح". 

وأضاف شولتس: "نحن نشكر جميع الحكومات المعنية وسنواصل دعمها دبلوماسيا حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح".

وكان من الملفت أن المستشار الألماني كتب منشورة باللغة العبرية وليس باللغة الألمانية في دعم واضح وصريح إلى الاحتلال الإسرائيلي.

https://x.com/Bundeskanzler/status/1727309216535437617?s=20

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بعد جهود وساطة من جانبها بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".

بيان عاجل من تركيا بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

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