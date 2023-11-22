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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها، حيث تفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة والذي تم إفتتاحه مؤخرًا ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض التي تم افتتاحها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة في إطار مبادرة محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم .


وتجول محافظ القليوبية داخل المنفذ واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعرض إلى عرض أسعار جميع المنتجات بالمعرض مثل السكر والذي يتم توفيره بكميات كبيرة بسعر 27 جنيها للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج .


والتقى محافظ القليوبية بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات مطالبًا المسؤولين بتنظيم عملية الدخول والخروج من المعرض مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع .


وأشار محافظ القليوبية، إلى أهمية المبادرة التي تنفذها الحكومة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازها الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية مشددًا على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات ومدى توافرها وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.


كما أشار الهجان إلى أنه تم تنظيم المعرض بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية والغرفة التجارية بالمحافظة؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بصدد مبادرة خفض الأسعار مشيرا أن المحافظة وضعت خطة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومجابهة الممارسات الاحتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع بالسلاسل الغذائية والمحال التجارية، وذلك من خلال التوسع فى إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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