رئيس جامعة مدينة السادات تتابع حملة التبرع بالدم تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين

قامت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأربعاء، بمتابعة حملة التبرع بالدم بكلية التربية للطفولة المبكرة، دعما وتضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين وإيماناً بالدور الوطني التى تولى له الدولة المصرية اهتماما كبيراً بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية لإخواننا في غزة.



نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية للطفولة المبكرة وأسرة "بنات مصر طلاب من أجل مصر" بالكلية ووزارة الصحة، والتى بدأت من يوم الأحد الماضى وتستمر لمدة أسبوع.

شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الطلاب والطالبات لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.

وتأتي حملة التبرع بالدم تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، واشراف وتنسيق الدكتورة إيمان حشاد، وكيل كلية طفولة مبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكدت الدكتورة شادن معاوية، على حرص الجامعة على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، والتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، والتي تعاني المستشفيات فيها من نقص في الإمدادات الطبية جراء القصف الإسرائيلي للبنية التحتية للقطاع والمنشآت الطبية، وأن الحملة تأتي إمتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وتوجيهاته في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، وتخفيف حدة أحداث العنف وسقوط العديد من الضحايا والمصابين، وأن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مؤكدة أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة بكليات الجامعة كنوع من تقديم الدعم الفوري والإنسانى.

كما أشاد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجهود قطاع المشروعات البيئية، وبتنسيق كلية التربية للطفولة في حشد الأعداد الكبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين للتبرع من كافة كليات الجامعة.

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جدير بالذكر حضور طالبة فلسطينية من خريجات الكليه والتي تأثرت بالحملة وقدمت الشكر للجامعة ولمصر كلها علي مساندتهم ودعمهم المستمر لأهل فلسطين .