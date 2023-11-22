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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية الأولى في تحقيق أعلى عدد منتفعي خدمات مبادرة 100 يوم صحة

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلن الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المحافظة تصدرت المشهد بترتيبها الأول بشكل تراكمي علي مستوي محافظات مصر في عدد المنتفعين من خدمات مبادرة 100 يوم صحة، حيث تواصل فرق العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة نشاطها بجميع أنحاء المحافظة لتوصيل الخدمة الطبية لكل مواطن والاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها المبادرة لليوم الـ 149.


وأكد وكيل الوزارة علي استمرارية هذا الجهد المبذول علي نفس النهج حتي يتم توصيل خدمات المبادرة لكل مواطن ، مشيرا الى أنه انطلقت مبادرة 100 يوم صحة في شهر يونيو الماضي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية. 


جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية تتضمن العديد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كصحة المرأة وصحة الأم والجنين والكشف المبكر وعلاج الأورام والأمراض المزمنة ، وفحص السمعيات لحديثي الولادة وكذلك فحص المقبلين علي الزواج، والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وفحص كبار السن، وذلك من خلال فرق ثابتة بمراكز ووحدات الرعاية الأساسية، وكذلك بفرق متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة ، حيث تهدف تلك المبادرة للحفاظ علي صحة المواطنين من أبناء القليوبية والوقاية من الأمراض قبل العلاج.

 

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