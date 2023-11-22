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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية هدف مشروع لعملياتنا

ارشيفي
ارشيفي

أكد الحوثيون أنهم  مستمرون في تنفيذ عملياتهم العسكرية ضد السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون، حتى يتوقف  العدوان  على غزة.

 

كما حذر الحوثيون في بيان لها  حيث قالوا:  أن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفًا مشروعًا لعملياتنا.


أكد (الحوثيون) في وقت سابق علي ضرورة أن يدرك العالم، أن جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، تجاوزت كل حد، وانتهكت كل مقدس، وفق وصفها.

وقال المتحدث باسم "الحوثيون "، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة عملية تثبت جدية القوات المسلحة في خوض المعركة إسناداً للمقاومة في غزة"، مشيرا إلى أن "أيّ حرص على عدم اتساع الصراع يكون بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف عبد السلام أن "واجب كل حر في هذا العالم أن يتحرك بما يستطيع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث بيانات التنديد والاستنكار لا تجدي في عالم لا يفهم إلا لغة القوة".

وذكر ، الحوثيون ، في وقت سابق، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني"، مجددا التأكيد أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة".

كما جددت  تحذيرَها لكافةِ السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، مؤكدا أن "أنصار الله" لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية".

وأكد الحوثي  "الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة"، داعيا "المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإيقاف عدوانه".
 

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