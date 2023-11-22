تسلل طائرة مسيرة.. صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بأنه سمع دوي صفارات الإنذار في إيلات ، بعد الاشتباه قي تسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة الإسرائيلية.

وتم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش "الإسرائيلي" عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وكان حزب الله اللبناني أصدر بيانا في وقت سابق قال فيه : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر يوم الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏

