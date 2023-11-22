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رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بـ"مستقبل وطن": إعلان الهدنة الإنسانية بغزة يؤكد دور مصر الداعم للفلسطينيين

رشاد عبدالغني
رشاد عبدالغني

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بنجاح الجهود المصرية والوساطة المشتركة مع دولة قطر والولايات المتحدة، فى التوصل إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل الأسري والمحتجزين لدى الطرفين بين حماس والكيان الإسرائيلي المحتل وذلك لمدة أربعة أيام تبدأ من صباح غدا الخميس، مؤكدا أن ذلك يدل على الدور المصري القوى فى دعم القضية الفلسطينية .


وأضاف عبدالغني، فى بيان له اليوم، أن الجهود المصرية مستمرة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، بجانب استمرار العمل على إدخال أكبر عدد من المساعدات الإغاثية والقوافل الإنسانية بشكل دائم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

 

وذكر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر نادت بالهدنة الإنسانية منذ قمة القاهرة للسلام ولعبت الدبلوماسية المصرية دور كبير فى تحقيق ذلك من أجل إنقاذ أهالي غزة من العدوان الغاشم المستمر عليهم ، بالإضافة إلى أن هناك جهودا مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار بأن الجهود المصرية، نجحت في فرض إرادتها، بإدخال المساعدات واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية، مما يؤكد على دور مصر الثابت والفاعل والقوى، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر.

 

ولفت عبدالغني إلى أن هذه الهدنة ستساهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيا إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل.

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