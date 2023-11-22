القابضة لمياه الشرب تنشر مجموعة إرشادات للتوعية في حالة هطول الأمطار

لضمان سلامتك..

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حالة الاستعداد والتأهب بكافة شركاتها التابعة للتعامل مع التغيرات الجوية الغير مستقرة التي تشهدها بعض محافظات، وتكليف إدارات الأزمات بالشركات التابعة وفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.

واتخذت الشركة كافة التدابير اللازمة لمواجهة موسم الخريف وتقلباته الشديدة وما ينتج عنه من سقوط أمطار، وأعلنت الشركة أنها تقوم بنشر معداتها وفقاً لخطة الانتشار الموضوعه مسبقاً، للتمركز على المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة فور تحذيرات الأرصاد الجوية.

وناشدت الشركة القابضة المواطنين باتباع الإجراءات التالية، تجنبا لحدوث أى أضرار:-

1- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الامطار، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شانيش الأمطار .

3- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

4- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

5- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.