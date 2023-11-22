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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

120 لاعبا يشاركون في البطولة العربية لدراجات المضمار بالقاهرة

صدى البلد

اكتمل وصول بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة العربية لدراجات المضمار في نسختها رقم 12، والتي تقام بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة  يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.


ويشارك في البطولة العربية لدراجات المضمار 120 لاعبا ولاعبه يمثلون 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات والجزائر والسودان وقطر.


ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني الخاص بالبطولة في تمام السادسة مساء غد الخميس، وذلك بحضور مسئولي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة واللاعبين والحكام، ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع إخطار المنتخبات المشاركة بنظام البطولة وتعليماتها، وذلك بعدما أكملت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام إجراءات تسكين بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة وتنسيق مواعيد تدريباتها على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة. 


من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدراجات ورئيس الاتحادين المصري الإفريقي اكتمال كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة. 


وأضاف عزام أن استضافة القاهرة للنسخة الجديدة من البطولة العربية لدراجات المضمار يعد تأكيدا على ثقة الاتحاد العربي في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية على أعلى مستوى وبما يضاهي المنشآت الرياضية بالدول الكبرى على مستوى العالم، وذلك امتدادا للطفرة التي شهدتها الرياضة المصرية في ظل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية. 


ومن جانبه أشاد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات بمستوى الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة العربية لدراجات المضمار، مؤكدا أن النسخة الجديدة من البطولة تعد حلقة جديدة من حلقات التعاون المستمر بين الاتحاد العربي والمنظومة الرياضية في مصر، متوقعا خروج البطولة بشكل مميز على غرار بطولات الدراجات التي نظمتها مصر في الفترة السابقة سواء على المستوى العالمي أو القاري أو العربي.

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