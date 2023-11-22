جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عدد من النظارات المعظمة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات المعظمة بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية و قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار جدة علي رحلة الخطوط الجوية السعودية اشتبه مي النشار رئيس الوردية و محمد سامي مأمور حركة في راكب مصري الجنسية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عطيه حنيش و محمد صالح وأحمد سعيد مأموري الفحص بالأشعة وإسلام قباري مدير ادارة الفحص بالأشعة أفادوا الطاقم بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة .

وبالعرض علي سعد عبادي مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب و كذا تفتيش الراكب ذاتيا مكونة من أحمد جمال مأمور حركة ومحمد علي الجوهري مفتش مكافحة التهرب الجمركى وجهاد جلال بالأمن الجمركي فتبين وجود 12 منظار مقرب مزدوج العين ( نظارة معظمة)

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بحوالى ٧٢ ألف جنيه .

قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٣.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.