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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد انطلاق دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

لقب دورى ابطال افريقيا
لقب دورى ابطال افريقيا

تعود عجلة منافسة كرة القدم للأندية الأولى في إفريقيا، دوري أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، للدوران هذا الأسبوع، حيث سينطلق دور المجموعات من نسخة 2023/2024، يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، في جميع أنحاء القارة.

بعد الدور التمهيدي الأول والثاني، الذي شهد إثارة كبيرة، وبعض المفاجآت، وسوف تتنافس الأندية 16 التي تأهلت إلى دور المجموعات، فيما بينها خلال 4 مجموعات، من أجل مواصلة مشوارها في المنافسة.  

سيكون انطلاق دور المجموعات من مصر، يوم الجمعة 24 نوفمبر، بمناسبة استقبال نادي أف سي بيراميدز، ضيفه نادي تي بي مازيمبي، صاحب اللقب 5 مرات، والذي يتوق لتحقيق النجاح القاري بعد غياب لقب دوري أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، عن خزائنه منذ عام 2015.

وفي تنزانيا، سيستقبل نادي سيمبا، بعد ظهر يوم السبت، العملاق الإيفواري، نادي أسيك ميموزا، في مباراة قوية لحساب المجموعة الثانية، في الجزء الشرقي من القارة.

وتتجه الأنظار، أمسية السبت، إلى تونس، التي ستستضيف دربي تونسي قوي، بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، حيث يسعى الفريقان للذهاب بعيدا في المنافسة، وإعادة اللقب إلى تونس، بعدما افتقدته منذ سنة 2019.

سيشهد شمال القارة، مواجهة مثيرة أخرى، عندما يستضيف نادي الأهلي المصري، حامل اللقب القاري، نظيره ناديه ميدياما الغاني في القاهرة، حيث يتطلع صاحب الرقم القياسي في المنافسة، من أجل الدفاع عن لقبه.
ويسعى نادي الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى محو خيبة أمله بسرعة في الدوري الإفريقي لكرة القدم، والذي فشل في التتويج بلقبه لصالح ماميلودي صن داونز، الأسبوع الماضي، وذلك بالفوز في أول جولة من رابطة أبطال إفريقيا، توتال إنيرجيز، عند استقباله نادي جوانينغ جالاكسي، مساء السبت، بينما يواجه نادي ماميلودي صن داونز، صاحب لقب الدوري الإفريقي لكرة القدم ، نادي أف سي نواذيبو الموريتاني، ظهيرة الأحد.

موعد مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا


الجمعة 24 نوفمبر

16:00 بتوقيت جرينتش.. السادسة بتوقيت مصر | بيراميدز المصري – تي بي مازيمبي

19:00 بتوقيت جرينتش | شباب بلوزداد – يونغ أفريكانز

السبت 25 نوفمبر

13:00 بتوقيت جرينتش | سيمبا التنزاني- أسيك ميموزا

16:00 بتوقيت جرينتش | أتلتيكو بتروليوس – الهلال السوداني

16:00 بتوقيت جرينتش الترجي التونسي - النجم الساحلي التونسي

19:00 بتوقيت جرينتش | الأهلي المصري – نادي ميدياما

21:00 بتوقيت جرينتش | الوداد البيضاوي - جوانينغ غالاكسي

 

الأحد 26 نوفمبر

13:00 بتوقيت جرينتش | ماميلودي صن داونز – أف سي نواذيبو

مجموعات دوري أبطال إفريقيا
المجموعة الأولى: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، بيراميدز إف سي (مصر)، تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، إف سي نواذيبو (موريتانيا).

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي (المغرب)، نادي سيمبا (تنزانيا)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا).

المجموعة الثالثة: الترجي الرياضي (تونس)، أتلتيكو بتروليوس (أنغولا)، نادي الهلال (السودان)، النجم الساحلي (تونس).

المجموعة الرابعة: نادي الأهلي (مصر)، شباب بلوزداد (الجزائر)، يونغ أفريكانز(تنزانيا)، أف سي ميدياما (غانا).

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