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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سياسي أردني: مصر وقطر والأردن تتابع باهتمام شديد وقف العدوان على غزة

مصر والأردن
مصر والأردن

قال الدكتور محمد مصالحة الخبير والباحث السياسي الأردني، إن مصر والأردن حرصا على التنشيط المستمر والمتواصل على مستوي القمة منذ فترة طويلة فإن كليهما يملكا حدود طويلة مع فلسطين، مؤكدا ان اي خطورة فيما يتعلق بعملية التهجير أو الارتدادات السلبية على دولهم فأنهم بحاجة إلى موقف منسق وكانا أيضا يقودان عملا عربيا مشتركا.

مصر والأردن من أكثر الدول تفاعلا مع القضية الفلسطينية


وأكد ، مصالحة ،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية “ أى تي سي” تقديم الإعلامية انجي أنور، أن مصر والأردن من أكثر الدول العربية تفاعلا مع تطورات القضية، لان ما يحدث بداخل الأرض المحتلة خاصة في غزة والضفة الغربية يعرض الشعب الفلسطيني للخطر والموت المحقق من أله الحرب العدوانية الصهيونية المدعومة غربيا خاصة من أميركا وأوروبا بعد امداد إسرائيل بالسلاح والزخيرة والعداد وبالتالي كان التنسيق المصري الاردني كان مهم جدا على مستوي القمة  وأيضا على مستوي وزراء الخارجية والمؤتمرات المشتركة في المنطقة وخارجها.

جهد مصري وقطري مشترك

وتابع الخبير السياسي الأردني: غزة استطاعت أن تصل الى إتفاق هدنة مؤقتة وهذا بجهد مصري وجهد قطري مشترك، مضيفا ان مصر وقطر والأردن يتابعون باهتمام شديد وقف العدوان على غزة واستمرار هذه الهدنة ويتبعها افق سياسي يتم من خلاله حل القضية الفلسطينية.

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