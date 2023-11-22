قاسم العمرو: موقف مصر والأردن أحبط المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين

علق الدكتور قاسم العمرو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، على انعقاد القمة المصرية الأردنية اليوم، والتى أكد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى حرصه على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح قاسم العمرو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن قمة اليوم تأتى استكمالا لمشوار طويل من اللقاءات والرؤى المشتركة والوقوف إلى جانب الأشقاء فى فلسطين ورفض التهجير والمذابح التى ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين فى غزة.

وأوضح استاذ العلوم السياسية أن مواقف مصر والأردن تحفظ الأمن القومى العربى وأى فرصة لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن موقف الزعيمين تكاملى وفيه اهتمام بالمصالح العربية ودعم القضية الفلسطينية ووقف الأذى والدمار الذى حدث للفلسطينيين.

حل الدولتين

وأكد قاسم العمرو أن الزعيمان أكدا على ضرورة حل الدولتين لإنهاء الصراع واعطاء الشعب الفلسطينى حقوقه كاملة لإقامة الدولة ورفض التهجير جملة وتفصيلا وإحباط المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن، مشيرا إلى أن الزعيمين عبرا عن الموقف بشكل واضح بأنه لا قبول بشيء من تحت الطاولة وكل شيء معلن ورافض للتهجير.

https://fb.watch/otXReVqmVK/?mibextid=RtaFA8