قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خبرة دبلوماسية عريقة.. مفتي الجمهورية يهنئ نبيل فهمي على توليه أمانة الجامعة العربية

أعرب الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الافتاء في العالم- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، بمناسبة اختياره أمينًا عامًّا جديدًا لجامعة الدول العربية، خلفًا لـ أحمد أبو الغيط، بعد قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإجماع.

وأكد فضيلته أن هذا الاختيار الموفَّق يعكس ما يتمتَّع به من خبرة دبلوماسية عريقة ومسيرة وطنية مشهود لها في خدمة مصر والأمة العربية، وما يحظى به من ثقة واحترام لدى القادة العرب وشعوب المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا العربية.

وأشاد فضيلة المفتي بالدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، وحماية الأمن القومي العربي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، معربًا عن ثقته بأن خبرة السفير نبيل فهمي ستُسهم في تجديد فاعلية الجامعة وتطوير آلياتها بما يخدم مصالح الأوطان والشعوب.

كما يؤكد فضيلته استعداد دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم للتعاون الكامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في كل ما يعزِّز قِيم السلم الأهلي، والتعايش، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، وترسيخ مبادئ الأخوَّة الإنسانية، انطلاقًا من مسؤوليتها الدينية والوطنية في خدمة قضايا الأمة.


واختتم فضيلة المفتي برفع أصدق الدعوات إلى الله تعالى أن يوفِّق السفير نبيل فهمي في مهمته الجديدة، وأن يُجري الخير على يديه، وأن يحفظ مصر وسائر الدول العربية، ويجمع كلمتها على الحق والخير والسلام.

مفتي الجمهورية نبيل فهمي أمانة الجامعة العربية الجامعة العربية نظير محمد عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

