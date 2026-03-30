الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صرف تعويضات نزع الملكية لمشروعات وزارة النقل بالقاهرة والجيزة .. تفاصيل

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري،والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا لبحث موقف المشروعات المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يسهم في دفع عجلة العمل بالمشروعات المختلفة في مجالات الطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ .

وأكد الأستاذ الدكتور هاني سويلم على الدور الحيوي لكلا الوزارتين في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة، وسرعة نهو إجراءات نزع الملكية التي تقوم بها هيئة المساحة، بما يسهم في الإسراع بنهو تنفيذ المشروعات القومية طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين في إزالة كافة التحديات الخاصة بالمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات المشتركة، بما يسهم في خدمة المواطنين في مختلف قطاعات النقل، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف التنسيق القائم بين هيئات وزارة النقل وهيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المسطحات والأراضي المتعلقة بتنفيذ عدد من مشروعات وزارة النقل، مثل مشروع مونوريل غرب في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وإنشاء وازدواج وتعديل مسار عدد من خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)، وكذلك عدد من المشروعات بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر

ووجّه الوزيران هيئة المساحة والأجهزة المعنية بوزارة النقل بالتنسيق المشترك لسرعة نهو إجراءات الرفع والتثمين وصرف تعويضات نزع الملكية لمشروعات وزارة النقل المختلفة، مع التأكيد على التواصل الدائم بين المسؤولين من الوزارتين لسرعة نهو هذه الإجراءات.

حضر اللقاء السيدة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، و الدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، و اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، ووجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، ورؤساء هيئات (السكك الحديدية، والطرق والكباري، والقومية للأنفاق، وموانئ البحر الأحمر، ومينائي دمياط والإسكندرية).

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

الرئيس السيسي

نائب رئيس حزب الاتحاد: دعوة الرئيس السيسي لترامب بوقف الحرب تعكس خطورة الصراع على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة

وحيد قرقر

نقل النواب تناقش طلبات إحاطة.. وقرقر يوجه انتقادات للحكومة بسبب ضعف التمثيل

النائب الدكتور عصام خليل

المصريين الأحرار: تصريحات الرئيس السيسي بمؤتمر إيجبس 2026 تدرس

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد