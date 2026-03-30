برلمان

نائب حزب النور: نرفض قرض البنك الأسيوي لاحتوائه على فائدة ربوية

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب أحمد سعيد عمر عضو مجلس النواب عن حزب النور ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ، رفض قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الاسيوي للاستثمار مخصص للرفاهية و المرونة.

و قال " عمر" :" نرفض القرض لاحتوائه على فائدة ربوية ، مستشهدًا بقول الله تعالى:“وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا"، وقوله تعالى: “يمحق الله الربا ويربي الصدقات.

و  أضاف:" عندما نرفض لهذا السبب ليس رأيا شخصيا أو انحياز فقهي ، إنما انحياز للدستور الذي ينص على أن مباديء الشريعية مصدر التشريع و يجب مراعاة ذلك في الاتفاقيات و القوانين" .

كما تساءل النائب عن فلسفة الحكومة في التوجه الدائم نحو الاقتراض، وما إذا كانت ترى في ذلك مسارا للإصلاح الاقتصادي أو الاستدامة المالية، خاصة وأن القرض موجه لمشروعات البنية التحتية، مضيفا أن لذلك أثرا سلبيا لدى المواطنين عندما يسمعون عن تكرار الموافقة على القروض.

وأضاف "أبو عمر" أنه لا يريد أن يرى المواطن أن المجلس يوافق على القروض بشكل مستمر، في حين أن المواطنين ينتظرون من نوابهم الكثير.

