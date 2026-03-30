لامين يامال في الهجوم.. تشكيل ناري متوقع لـ إسبانيا في ودية مصر

يختتم منتخب مصر الأول مرانه الأخير مساء اليوم استعدادا لمواجهة إسبانيا في التاسعة مساء غد الثلاثاء على ملعب كورنيل آل برات.

ويضع حسام حسن المدير الفني الرتوش الأخيرة لمباراة إسبانيا الودية حيث تكتسب أهمية خاصة ومكانة هامة عن كونها ودية.

ومن المقرر أن يدفع حسام حسن باللاعب هيثم حسن أساسيًا بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراة السعوية.

ويدخل منتخب الفراعنة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا انتصارًا ساحقا علي منتخب السعودية مساء الجمعة الماضة حيث حقق فوزًا برباعية دون رد.

سجل رباعية منتخب مصر الوطني كل من إسلام عيسي ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش و أحمد سيد زيزو.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع في ودية منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا على تشكيل الماتدور أمام نظيره منتخب مصر غدا الثلاثاء والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمي:

أوناي سيمون

خط الدفاع:

مارك كوكوريا وديان هاوسن وإيمريك لابورت وماركوس يورينتي

خط الوسط:

رودري ومارتين زوبيمندي وبيدري

خط الهجوم: فيران توريس ولامين يامال وميكيل أويارزابال.