بحضور 12 ألفا.. مستقبل وطن القليوبية ينظم المؤتمر الثاني لدعم السيسي بالانتخابات

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، المؤتمر الثاني لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة، وذلك برئاسة النائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وحرص نواب محافظة القليوبية من مجلسي النواب والشيوخ على الحضور، حيث حضر أكثر من ١٢ آلاف مواطن من أهالي محافظة القليوبية، لتأيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى بداية المؤتمر أكد، النائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن محافظة القليوبية، دعمه الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة، مطالبا الجميع بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة.

كما أعلن الشيخ سعيد أحمد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالقلويية، تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لمزيد من استقرار البلاد وزيادة التنمية في البلاد.

وأشار القمص شنودة وهيب، راعي كنيسة الأنبا شنودة بالرملة وممثل عن إيبارشية بنها وقويسنا، ضرورة الوقوف وراء الدولة المصرية، لاستكمال الانجازات، التى تمت خلال الفترة الماضية، مؤكدا التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.