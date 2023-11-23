مواجهة قوية بين الإعلامية نهايل طايل وسيدة طردت زوجها البحيرة.. فيديو

واجهت الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية"صدي البلد2 "، السيدة التي طردت زوجها ويعدي عم رمضان بسبب مرضة.

وقالت نهال طايل للزوجة، إنتي طردتي زوجك إنتي وأولادك في الشارع بسبب مرضه والراجل لم يقصر معاكي في حاجه وكتب ليكي كل البيت بإسمك .

ردت الزوجة قائلة : زوجي كداب والأرض بتاعت البيت أنا اللي اشتريتها بفلوس جميعات عملتها وبنيت البيت،مردفة: كنت بستلف فلوس علشان اكمل وابني البيت علشان نقدر نعيش فية مع عيالي.

وتابعت ، فتحت مشروع ملابس عشان أعرف اسدد أقساط المباني ودخلت في جميعات كتيرة علشان أعرف اجمع باقي الفلوس.

وواصلت في الوقت الحالي عليا 45 ألف جنية حتي الأن وبدفع أقساط شهرية، مردفة أنا فتحت سوبر ماركت علشان أعرف اجيب فلوس، مؤكدة الأرض اللي عليها البيت أنا اللي اشتريتها وهناك شهود علي الكلام دا عند المحامي.

وأردفت أهلي وأخوالي في بورسعيد هما اللي ساعدوني في جواز ابنتي علشان جوزي مكنش معاة فلوس يجهز بنتة، متابعة، زوجي بيكدب أنه مريض وبميثل علي الناس علشان يتعاطفوا معاة.