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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمضان يستغيث باكيا: زوجتي طردتني من بيتي بعد ما كتبته باسمها

عم رمضان
عم رمضان

روى عم رمضان تفاصيل الواقعة التي تعرض لها على يد زوجته وأولاده بعد أن أصبح يفترش الأرض ويلتحف بالسماء، وتحول من نجار موبيليا إلى مشرد لا يعرف طعم الراحة. 

وكشف عم رمضان تفاصيل واقعة طرده من منزله على يد زوجته وأبنائه، وتعرضه للأذى النفسي والبدنية، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، باكيا: مراتي طردتني من البيت وضربتني وولادي ساعدوها وبقيت قاعد في الشارع بسبب قائمة منقولات ابنتي.

وقال «رمضان» خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد2، إن بداية أزمته مع زوجته كانت بسبب قائمة منقولات الزوجية الخاصة بـ ابنته التي كانت على وشك الزواج، حيث طلب خطيبها الاضطلاع على القائمة قبل الزفاف، لترفض الأم وتبدأ سلسلة المشكلات بينهما.

زوجتي بدأت تتغير معايا من 4 سنين

وتابع «رمضان» قائلا: «زوجتي بدأت تتغير معايا من 4 سنين بعد ما تعبت في عيني، ووصل الأمر أنها أهانتني وتعدت عليا بالضرب بعد ما كتبت ليها البيت، ورميتني في الشارع بعد ما أصابني المرض».

وعلق قائلا: «حماتي سبب من أسباب المشاكل بيني وبين زوجتي، وهي اللي بتسلطها وتقويها عليا وكأنها بتسحر لها، وأخوالها هددوني أكثر من مرة  في حالة التعرض لها وأنا لوحدي ومش معايا أي حد، وجمدت قلب أولادي عليا بتشويه صورتي ».

 

رمضان نهال طايل تفاصيل الإعلامية نهال طايل صدى البلد

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