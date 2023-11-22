نجار يستغيث: زوجتي وعيالي خدوا بيتي بعد ما كتبته باسمها وروموني في الشارع

عرض برنامج " تفاصيل"، عبر فضائية "صدي البلد2 "، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل ، مقطع فيديو يرصد مشهد صعب لمواطن يدعي " رمضان " من محافظة البحيرة ويعمل نجار ، وأصيب بأمراض منعتة من العمل وأصبح ملازم الفراش.

وقال رمضان ، خلال برنامج " تفاصيل "، مراتي وعيالي طردوني في الشارع بسبب مرضي، متابعاً كتبت البيت بإسم مراتي علشان أمن حياتهم وفي الأخر غدرت بيا وأخدت أولادي وطردتني من البيت.

وواصل قائلا: أهل مراتي هددوني بالموت بسبب إن كلمت مراتي وقلتلها ترجعلي بأولادي وأنا دلوقتي بقيت في الشارع ومليش حد بعد ربنا ، متابعاً ، مراتي منعت أولادي يشوفوني او يتواصلوا معاي حتي وأنا مريض