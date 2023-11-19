بدك عروسة.. شاهد أب يودع طفلته بعد ارتقائها في عدوان صهيوني

بالدموع والأسى الذي يفطر القلوب ودع أب فلسطيني ابنته الطفلة البريئة التي قتلت مع أطفال آخرين في غارة من غارات الاحتلال الصهيوني الوحشية على كل ما يتحرك في غزة.



ويظهر في الفيديو الأب وهو يبكي طفلته ويقول لها "بدك عروسة يابا"، ويجيبها بأنه سيفعل ويلبي طلبها لكن ليس الآن فالهدية ستكون الأقصى، وذلك في مشهد يفطر القلب.



ويعيش الأطفال والكبار أوضاع غير إنسانية بعد التهجير الصهيوني للأهالي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويعد الوضع في المستشفيات في كل غزة "مريع، مرعب تماماً"، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.



قال المتحدث باسم وكالة أونروا التابعة للأمم المتحدة، إن القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة رسالة بأنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع.

وسقط نحو 200 شهيد امس في غارات الاحتلال الصهيوني الوحشية على مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

اكد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن المنظمة الأممية تبلغ جانب الاحتلال يوميا بأماكن مدارس ومراكز النازحين التابعة لها.

و توقفت 25 مستشفى في غزة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار ومشاكل أخرى، بينما تعمل 11 مستشفى أخرى بشكل جزئي فقط.

وقالت إسرائيل إن المستشفيات في شمال غزة كانت هدفا رئيسيا لهجومها البري الذي يهدف إلى سحق حماس، زاعمة أنها استخدمت كمراكز قيادة للمسلحين ومستودعات للأسلحة، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية.

