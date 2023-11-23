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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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2500 طن من المساعدات المتنوعة.. صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل القافلة

صدى البلد

كشف هشام خليفه، مدير إدارة المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن قافلة صندوق تحيا مصر الموجهة لدعم الأشقاء بـ قطاع غزة تضمن أكثر من 2500 طن من المساعدات المتنوعة، موضحا أن القافلة تمت بكل دقة و عناية بالتعاون مع عدد من الشركاء و منهم: وزارة التضامن الاجتماعي، الهلال الأحمر، بيت الزكاة و الصدقات و مجموعة كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني و غيره.

وأوضح "خليفه"، خلال مداخلته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور مع الإعلامي طاهر أبو زيد، أن هناك 197 شاحنة تم توجهم بالكامل محملة بأكثر من 2599 طن من المساعدات، و وصلوا إلى معبر رفح بالإضافة إلى 2 سيارة إسعاف.

 وأشار، إلى أن القافلة تضم مجموعة كبيرة من الاحتياجات المُلحة لدى الأشقاء بقطاع غزة، ففي القطاع الطبي تضم أجهزة تنفس صناعي و أجهزة أكسجين و مئات الألاف من عبوات الأدوية.

ونوه، إلى أن القوافل تضم عدد كبير من المواد الغذائية المعلبة و و الجافة و التي تجاوزت 888 طن، بالإضافة إلى الملابس و أدوات العناية الشخصية و المنظفات و غيرها، لافتا إلى أن الشاحنات قد بدأت بتفريغ حمولتها في قطاع غزة.

ألبان الأطفال

ولفت، إلى ان ألبان الأطفال تعتبر من أهم الاحتياجات المُلحة و الضرورية بقطاع غزة، مشيرا إلى انه تم وصول أكثر من 38 ألف عبوة من ألبان الأطفال بالإضافة إلى العلاج الخاص بالسيدات الحوامل. 

صندوق تحيا مصر قطاع غزة وزارة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر معبر رفح

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