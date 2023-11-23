إعلامي شهير يطرح سؤالا مثيرا لجمهوره بشأن الدوري المصري

طرح الاعلامي أبرهيم عبد الجواد سؤالا لجمهورة بشأن الدوري المصري عبر حسابة بموقع انستجرام.

وكتب أبرهيم عبد الجواد : في رأيك .. من هو أفضل محترف في الدوري المصري حاليًا؟



يذكر ان تعادل الاهلي أمام الجونة، في مباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة تصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج إبريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.