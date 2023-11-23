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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعراض الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة وبعض المحافظات

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومحمد الشاذلي وجومانا ماهر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة ‏المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة.‏

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ في حركة السيارات بسبب زيادة ‏الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى ‏مدينة نصر، وهناك كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا وصولا إلى ‏غمرة. 

وتظهر كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، بينما ‏توجد سيولة مرروية في شارع بورسعيد بدءًا من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة ‏الزاوية الحمراء.‏

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، توجد سيولة مرورية على الطريق الدائري بعد فتحه وإلغاء التحويلات التي كانت مقامة أثناء تركيب «الكمر الحديدي» عند منطقة البراجيل، ما أدى إلى تخفيف الضغط عن المهندسين ومحور صفط، علاوة على من الطريق الدائري لمحور 26 يوليو.

وتظهر كثافات مرورية في شارع الهرم تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، ‏وتتباطأ حركة السيارات بباق الشارع، وهناك كثافات مرورية أمام السيارات المتجهة إلى ‏كوبري الجيزة المعدني، بينما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة ‏المريوطية حتى كوبري فيصل.‏

وعن الحالة المرورية في محافظة الإسكندرية، توجد كثافات مرورية أعلى كوبري ‏ستانلي، وأيضا بطول الكورنيش، فضلا عن تواجد الكثافات المتفاوتة عند ‏الإشارات بطول الكورنيش، بينما هناك سيولة مرورية نسبية بالشوارع الجانبية.‏

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