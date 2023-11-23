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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: الهدنة في غزة خطوة أولوية هدفها الوصول إلى وقف إطلاق النار

غزة
غزة

قال الدكتور سمير التقي باحث في معهد الشرق الأوسط، إنّ الهدنة في قطاع غزة خطوة أولوية هدفها الرئيسي هو الوصول تدريجيا نحو وقف إطلاق النار، موضحًا أن المؤشرات التي تشير إلى أن هذه الهدنة يمكن أن تتطور لتصبح عدة هدن متتالية ومن ثم وقف إطلاق النار هي أن أمريكا تؤكد أنه من الصعوبة على جيش الاحتلال خوض معارك في جنوب غزة، والمساعي الأمريكية بأن يعود سكان شمال غزة إلى مناطقهم.


وأضاف التقي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ هناك عقبات في هذا الاتجاه، فبعض القوى في دولة الاحتلال ليست لها مصلحة بوقف جذوة هذا الصراع بهذا الشكل، مثل المتطرفين المدنيين بالحكومة الإسرائيلية، وهناك قوى لا زالت تصعد في الإقليم مثل حزب الله والحوثيين حيث لا يريدون أن تطفئ المعركة بهذا المستوى. 


وتابع باحث في معهد الشرق الأوسط: “ولكن، هناك نوع من التضامن والتفاعل بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية من أجل تجاوز هذه العقبات، وإذا نجحت التجربة الأولى من الهدنة بدعم من الأمم المتحدة يمكن التفكير في وقف إطلاق النار”. 
 

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