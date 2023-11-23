عضو بمجلس الشيوخ: الانتخابات الرئاسية القادمة الأكثر استحواذات على اهتمامات الشباب

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر دولة شابة، فقد تقترب نسبة الشباب الذي يقل عمره عن 30 عاما 60% من التعداد السكاني.



وأضاف البدري في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الهرم السكاني في مصر أحد مصادر القوة للدولة المصرية، فالدولة الشابة منتجة في المقام الأول.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر انتخابات حازت على اهتمامات شريحة الشباب، وما ساعد على ذلك هو تعدد المرشحين على الساحة، وكل مرشح منهم بدأ يقدم ملامح برنامجه الانتخابي.



وأكد، أن الشباب متعطش دائما للبحث عن هويته وذاته، وبالتالي، فإنه يبحث وسط كل برامج المرشحين عما يحقق له كل الأهداف، حيث إن لديه الزخم والرغبة للتطلع وأن يكون فاعلا في الحياة السياسية.



وأوضح: «عانينا منذ 10 سنوات في هذا الصدد، ولكن منذ سنة ونصف تقريبا جرى إطلاق الحوار الوطني، وهو ما ترتب عليه مشاركة سياسية فعالة وهو ما يصب في صالح المناخ السياسي بمصر».

