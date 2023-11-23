عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بمجلس الشيوخ: الانتخابات الرئاسية القادمة الأكثر استحواذات على اهتمامات الشباب

الدكتور محمد صلاح
الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر دولة شابة، فقد تقترب نسبة الشباب الذي يقل عمره عن 30 عاما 60% من التعداد السكاني. 


وأضاف البدري في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الهرم السكاني في مصر أحد مصادر القوة للدولة المصرية، فالدولة الشابة منتجة في المقام الأول. 


وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر انتخابات حازت على اهتمامات شريحة الشباب، وما ساعد على ذلك هو تعدد المرشحين على الساحة، وكل مرشح منهم بدأ يقدم ملامح برنامجه الانتخابي. 


وأكد، أن الشباب متعطش دائما للبحث عن هويته وذاته، وبالتالي، فإنه يبحث وسط كل برامج المرشحين عما يحقق له كل الأهداف، حيث إن لديه الزخم والرغبة للتطلع وأن يكون فاعلا في الحياة السياسية. 


وأوضح: «عانينا منذ 10 سنوات في هذا الصدد، ولكن منذ سنة ونصف تقريبا جرى إطلاق الحوار الوطني، وهو ما ترتب عليه مشاركة سياسية فعالة وهو ما يصب في صالح المناخ السياسي بمصر». 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

لهذا السبب يخشى لاعبي الدوري المصري التعاقد مع بيراميدز

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

ترشيحاتنا

مداهمات في 4 مناطق.. إجراء عاجل من ألمانيا ضد حماس ومؤيديها بالبلاد

الحرب تشتعل.. أعنف يوم بين إسرائيل وحزب الله| ماذا ينتظر لبنان بعد مقتل ابن الرعد؟

قطار وقف العدوان الإسرائيلي يصل فرنسا.. هل تستطيع باريس فعل شيء لغزة؟

يعادي المسلمين والمهاجرين.. اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات التشريعية في هولندا

سرقة قمصان لاعبي الزمالك من داخل النادي

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ