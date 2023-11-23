إزالة 201 حالة بناء مخالف و إزالة 228 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع محافظ اسوان،خلال اجتماعه معه جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها أو البناء المخالف أو التعديات علي الأراضي الزراعية ، وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وأشار أشرف عطية، إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية، لافتً الي أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 201 حالة بناء مخالف علي مساحة حوالي 57 ألف متر مربع وكذا إزالة 228 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 16 فدان، مؤكدًا علي توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لمشروعات تطوير المجازر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تتابع تنفيذها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف الي الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض ، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام ، وأيضاً الحفاظ على البيئة من التلوث ، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالإستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.

ومن جانبه أشار محافظ أسوان إلي أنه مستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو ، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسى بالشلال إلى مجزر مركزى للوفاء بمتطلبات السوق المحلى والإستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتي الزراعة و التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير ، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء علي الذبح خارج المجازر.

وتطرق اللقاء متابعة وزير التنمية المحلية معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة " والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزي أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.