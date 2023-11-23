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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ محمود علاء قبل مواجهة الزمالك وأبوسليم في الكونفدرالية

صدى البلد

شارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  

وتماثل محمود علاء للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية وشارك في جميع فقرات المران باستثناء التقسيمة الفنية.
وفي نفس الوقت أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق تدريبات خاصة على هامش مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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