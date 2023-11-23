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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية لنظيره البوسني: تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة

لقاء وزير الداخلية
لقاء وزير الداخلية

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نيناد نيشتش، وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

لستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

ةأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأكد اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والمعلوماتية وجهود الإنقاذ لمواجهة الكوارث والأزمات.

وأشاد بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك للقاهرة.

وأكد حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين.

ولفت إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض جميع الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها ومواجهة الكوارث والأزمات فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة والتغييرات المناخية على الساحتين الإقليمية والدولية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية البوسنة والهرسك التغييرات المناخية الداخلية المصرية تبادل الخبرات

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