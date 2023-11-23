بعد خروجه من المستشفى.. الكشف عن مرض نتنياهو الخطير

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في شهر يوليو، أن نتنياهو تعرض لوعكة صحية كبيرة وسقط مغشيًا عليه، حيث تم نقله إلى المستشفى وظل هناك لعدة أيام.
وأكد الأطباء أن المرض الأساسي ل نتنياهو كان جفافًا شديدًا، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك وجود مشكلات خطيرة في القلب، مما استدعى زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.
الأعراض الجانبية ل الجفاف
قد تستمر الأعراض مثل الغثيان والصداع والدوخة والتشنج العضلي أو تزداد مع تقدم الجفاف في الجسم لوقت طويل.
ويؤثر الجفاف على صحتك فيما يلي
-- انخفاض وظائف الكلى
-- حصى الكلى
-- ارتفاع ضغط الدم
-- التهابات المسالك البولية
-- فشل معوي