اعرف رقمك في الحياة.. جمال شعبان يقدم مفاتيح صحتك

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور بعنوان اعرف رقمك

ورقمك حياتك

وقال شعبان مش رقم الموبايل

ولا حساب البنك ولا الرقم القومي لكن هناك أرقام حيوية مهمة نهملها وهي مفاتيح الصحة والحياة



ضغط الدم الضغط المثالي

١٢٠/٧٠ لا يزيد عن ١٤٠/٩٠ ولا يقل عن ٩٠/٦٠

النبض من ٦٠ الي ١٠٠ نبضة في الدقيقة

وانت تجلس مسترخي غير منفعل

محيط البطن ( الكرش) لا يزيد عن ٩٠ سم للسيدات لا يزبد عن ١٠٠ سم للرجال

الوزن المثالي

تقريبا الطول نطرح منه ١٠٠

الكولسترول منخفض الكثافة LDL

اقل من ١٠٠ وكلما كان اقرب الي ٧٠ افضل



السكر الصايم لا يزيد عن ١٠٠ من ١٠٠ الي ١٢٥ انت مشروع مريض سكر

السكر التراكمي أقل من ٦،٣

الهيموجلوبين لا يقل عن ١٣ للرجال

لا يقل عن ١٢ للسيدات

اليوريك اسيد لا يزيد عن ٦ في السيدات ولا يزيد عن ٧ في الرجال

ڤيتامين دال لا يقل عن ٣٠ ولو كان أقرب إلي ٥٠ أحسن