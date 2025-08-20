وزير الخارجية: نشدد على أهمية دعم الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، لرئيس وزراء لبنان، أننا ندعم جهود بسط سلطة الدولة اللبنانية، ونؤكد ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.



وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة، وندعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة لبنان وسيادته وصون أمنه واستقراره، واتصالاتنا مع الأطراف الإقليمية والدولية تؤكد وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني.



وتابع: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحترام سيادته وأجوائه وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ونؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



وأوضح أنه يجب تطبيق القرار الأممي 1701 بشكل كامل دون انتقائية وندعم جهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها.



